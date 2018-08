Papst in irischen Marienwallfahrtsort Knock abgeflogen

Papst Franziskus auf zweitätigem Irlandbesuch - © APA (AFP)

Papst Franziskus ist Sonntagfrüh von Dublin aus zu einem Besuch des irischen Marienwallfahrtsortes Knock aufgebrochen. Der Besuch dort eröffnet den zweiten Teil seiner zweittägigen Reise zum Weltfamilientreffen in Dublin. Bei dem Abstecher in den Westen des Landes will er während seines rund einstündigen Aufenthaltes in der Kapelle mit rund 200 Gläubigen beten.