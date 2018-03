Papst: “Ostern ist mehr als nur Ostereier”

Für den Glauben sei das Osterfest wichtiger als Weihnachten. “Bis zu meinem 15. Lebensjahr dachte ich, dass Weihnachten wichtiger als Ostern sei. Doch Ostern ist das Fest unserer Rettung, der Liebe Gottes für uns”, sagte Franziskus.

Der Papst fuhr mit dem Papamobil auf den Petersplatz. Während der Fahrt nahm ein am Downsyndrom leidendes Kind an Bord Platz. Außerdem nahm er sich Zeit, um einen Schluck von Mate, dem typischen argentinischen Getränk, zu nehmen, das ihm einige Landsleute reichten.

Bei der Generalaudienz verurteilte der Papst Mafiosi, die sich als Christen bezeichnen. “Diese Personen sind keine Christen, sie tragen den Tod in der Seele. Wir müssen zu Gott beten, damit er ihre Seele bekehrt”, so Franziskus. Der Papst hatte bei seinem Besuch in Kalabrien 2014 erklärt, Mafiosi stünden durch ihr Tun nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott und seiner Kirche und seien exkommuniziert. Immer wieder verurteilt der Papst in seinen Ansprachen Korruption und die Mafia.

In der Osternacht will der Papst acht Erwachsene taufen. Die Taufe wird im Zuge der dreistündigen Zeremonie im Petersdom erfolgen.

(APA)