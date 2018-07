Papst rief Ministranten zum Einsatz für den Frieden auf

Die internationale Begegnung stand unter dem biblischen Motto “Suche Frieden und jage ihm nach”. Zu Beginn beantwortete der Papst Fragen von fünf Jugendlichen, unter ihnen ein Ministrant aus der Diözese Speyer. Franziskus rief die jungen Katholiken auf, “Bauleute und Werkzeuge des Friedens” zu sein. Ob jemand wirklich Jünger Jesu sei, müsse sich am Einsatz für den Frieden ablesen lassen. Zugleich sollten sich die Jugendlichen “ungeschminkt” mit ihren Stärken und Grenzen vor Gott stellen.

Zum Thema des Mitgliederschwunds in der katholischen Kirche sagte der Papst, die Jugendlichen könnten selbst “Apostel sein, die andere für Christus anziehen”. Wichtiger als Worte seien Taten. Jeder Mensch brauche “Freunde, die ein gutes Beispiel geben”. Jugendliche könnten dies insbesondere dadurch tun, indem sie von sich geben ohne vom anderen eine Gegenleistung zu erwarten. Unabdingbar sei dabei für Christen, Jesus immer besser kennenzulernen und zu lieben. Wer sich als Kind Gottes verstehe, dürfe sich zudem nicht als Einzelkind sehen, sondern solle die anderen als Geschwister ansehen.

Der Glaube helfe, “den Sinn des Lebens zu begreifen”, sagte Franziskus. “Es gibt jemanden, der uns unendlich liebt, und dieser Jemand ist Gott.” Jeder Gläubige solle sich anstrengen, die Freundschaft mit Gott zu vertiefen, dankbar für sie zu sein und Gott in allem zu dienen. Zugleich betonte er, der Weg zur Heiligkeit sei “nicht für Faule”. Wer aber in der Freundschaft Gottes verwurzelt sei, könne nicht anders, als “das Geschenk seiner Liebe mit den Anderen zu teilen”; besonders in der Barmherzigkeit komme dies zum Ausdruck. Dabei gehe es nicht darum, ob der andere “Freund oder Unbekannter, Landsmann oder Ausländer” sei.

Papst Franziskus hielt seinen Dialog mit den Jugendlichen seiner Gewohnheit entsprechend auf Italienisch. Lediglich auf die Frage des Ministranten entgegnete er auf Deutsch “Ich habe verstanden”, bevor er die vorbereitete Antwort vortrug. Franziskus lernte im Zuge seiner theologischen Forschungen Deutsch, benutzt die Sprache aber praktisch nie in der Öffentlichkeit.

Zu dem vom Ministrantenbund “Coetus Internationalis Ministrantium” (CIM) organisierten Großereignis, das alle vier bis fünf Jahre in Rom stattfindet, waren allein aus der Diözese Linz 1.500 Mädchen und Buben in die Ewige Stadt gereist, gefolgt von der Erzdiözese Wien mit 800, der Diözese Graz-Seckau mit 480 und der Diözese St. Pölten mit 420 jungen Ministranten. Begleitet werden die Österreicher von Jugendbischof Stephan Turnovszky und den Diözesanbischöfen Wilhelm Krautwaschl (Graz) und Hermann Glettler (Innsbruck). Nächster Höhepunkt einwöchigen Wallfahrt ist das traditionelle “Österreicher-Treffen” am Mittwochnachmittag in der Basilika St. Paul vor den Mauern.

(APA)