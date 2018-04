Papst schaltete sich in Streit um todkrankes Kleinkind ein

Papst betet für Alfie Evans - © APA (Archiv/AFP)

Papst Franziskus hat sich in den Streit um lebenserhaltende Maßnahmen für ein unheilbar erkranktes Kleinkind in Großbritannien eingeschaltet. “Ich bete für Alfie, für seine Familie und für alle Betroffenen”, schrieb das katholische Kirchenoberhaupt am Donnerstag auf Twitter. Der 22 Monate alte Alfie Evans leidet an einem seltenen, degenerativen Hirnleiden.