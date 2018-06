Papst sendet deutliches Signal an russisch-orthodoxe Kirche

“Der einzige Patriarch in Moskau, in Russland, ist eurer”, sicherte Franziskus der Delegation unter Leitung von Metropolit Hilarion, dem Außenamtschef des Moskauer Patriarchats, zu.

In seiner Ansprache erteilte Franziskus jedem Uniatismus, also der Mission unter nicht-katholischen Christen, eine klare Absage. Sollten “einige katholische Gläubige – ob Laien, Priester oder Bischöfe” dies propagieren, so sage er: “Das funktioniert nicht mehr, das ist vorbei.” Natürlich müssten die bestehenden mit Rom unierten Ostkirchen, die in vergangenen Jahrhunderten entstanden sind, respektiert werden. Heute aber sei dies kein Weg mehr zur Einheit, so der Papst.

Allerdings forderte Franziskus die russisch-orthodoxe Kirche ebenso deutlich zu konkreten Schritten in der Ökumene auf. Als Beispiele nannte Franziskus Gebet, karitatives Engagement oder Wallfahrten. Auch wenn man weiter über theologische Divergenzen beraten müsse, dürfe man jedoch nicht abwarten, bis irgendwann in allen Lehrunterschieden Einvernehmen bestehe.

Als weitere deutliche Zusicherung an die orthodoxe Seite sagte der Papst: “Die katholischen Kirchen in Russland dürfen sich nicht in die inneren Angelegenheiten der russisch-orthodoxen Kirche einmischen, ebenso wenig in die Politik.” Dies sei seine Haltung und die des Heiligen Stuhls, so der Papst. Schließlich forderte er orthodoxe wie katholische Gläubige zum gegenseitigen Gebet füreinander auf. Dies bringe die Schwestern und Brüder beider Kirchen einander näher.

