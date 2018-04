Papst setzt Gespräche mit Missbrauchsopfern aus Chile fort

Murillo habe dem Papst “voller Respekt und aufrichtig” zu verstehen gegeben, wie wichtig es sei, “Verantwortung (für den Missbrauch), Fürsorge zu übernehmen” und nicht nur um Verzeihung zu bitten. Der Vatikan will vom Inhalt der Gespräche nichts offiziell bekannt geben.

Papst Franziskus hatte Murillo sowie Juan Carlos Cruz und James Hamilton in das Gästehaus Santa Marta eingeladen, um am Wochenende mit ihnen über ihre Erlebnisse zu sprechen und sie um Verzeihung zu bitten. Die Männer waren in Chile vom früheren Pfarrer und Priesterausbilder Fernando Karadima sexuell missbraucht worden.

Der Papst war Anfang des Jahres bei seiner Reise in das südamerikanische Land kritisiert worden, weil er den chilenischen Bischof Juan Barros in Schutz nahm, obwohl dieser Sexualdelikte Karadimas gedeckt haben soll. Franziskus räumte mittlerweile “schwere Irrtümer” ein.

(APA/dpa)