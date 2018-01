Papst taufte 34 Kinder in der Sixtinischen Kapelle

Der Papst führte damit eine Tradition fort - © APA (AFP)

Papst Franziskus hat am Sonntag 34 Kinder getauft. In der Sixtinischen Kapelle goss der Papst Wasser über das Haupt von 16 Buben und 18 Mädchen. Noch nie hatte Franziskus in seiner Amtszeit so viele kleine Taufkandidaten. In seiner Predigt forderte der Papst die Eltern und die Paten auf, den Kindern den Glauben zu vermitteln. Dies könne nur innerhalb der Familie erfolgen.