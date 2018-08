Papst verbannt Todesstrafe aus dem Katechismus

Die Kirche tritt für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe ein - © APA/dpa (Archiv)

Papst Franziskus verbannt die Todesstrafe aus dem Katechismus. Die Katholische Kirche hat die Todesstrafe damit in ihrer Lehre offiziell ausgeschlossen. In einer am Donnerstag vom Vatikan veröffentlichten Änderung des Katechismus heißt es, die Todesstrafe sei “unzulässig, weil sie gegen die Unantastbarkeit und Würde der Person verstößt”.