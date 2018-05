Papst versteigert Lamborghini zugunsten von Hilfsprojekten

Franziskus spendet signierten Sportwagen - © APA (AFP9

Papst Franziskus trennt sich von seinem Lamborghini. Der 580-PS-Sportwagen vom Modell Huracan RWD Coupe kommt am 12. Mai in Monaco unter den Hammer, wie das Auktionshaus Sotheby’s mitteilte. Der Schätzpreis der Sonderanfertigung in einer Bianco-Monocero-Lackierung mit goldenen Zierstreifen in Giallo Tiberino liegt bei 250.000 bis 350.000 Euro, berichtete die Kathpress.