Papst warnt vor “Entartung” des Weihnachtsfests

Papst Franziskus bei der Generalaudienz - © APA (AFP)

Bei der Generalaudienz am Mittwoch hat der Papst vor einer “Entartung” des Weihnachtsfests gewarnt. Dies sei vor allem in Europa der Fall. “Im Namen eines falschen Respekts gegenüber Nicht-Christen wird jeglicher Bezug auf die Geburt Jesu gelöscht”, klagte Franziskus bei der Audienz in der Aula Paul VI. “Ohne Jesus gibt es kein Weihnachten”, betonte Franziskus weiter.