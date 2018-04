Papstschreiben zum Thema Heiligkeit erscheint am 9. April

Der Papst beschäftigte sich mit der Heiligkeit - © APA (AFP)

Papst Franziskus veröffentlicht am kommenden Montag ein neues Apostolisches Schreiben. Unter dem Titel “Gaudete et Exsultate” (“Freut euch und jubelt”) soll es darin um die Berufung zur Heiligkeit in der heutigen Welt gehen, kündigte der Vatikan am Donnerstag an. Das Lehrschreiben wird demnach in Form einer “Apostolischen Exhortation” publiziert.