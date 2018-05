Beim Eintreffen der Polizei wurde der Verletzte bereits vom Roten Kreuz versorgt, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Der Mann war unbestimmten Grades verletzt, jedoch ansprechbar. Der 58-Jährige aus Scharnstein gab an, aufgrund von starkem Ostwind plötzlich an Höhe verloren zu haben, streifte einen Baum und stürzte anschließend einige Meter zu Boden. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die sofort die Rettungskräfte alarmierte und erste Hilfe leistete.