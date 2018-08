Paragleiterin stürzt in Saalfelden ab

Die Paragleiterin blieb bei dem Unfall unverletzt Symbolbild) - © APA/PAUL PLUTSCH/WWW.FOTOPLUTSCH.AT

Eine 24-Jährige ist am Montag mit ihrem Gleitschirm abgestürzt. Die Paragleiterin startete in Ginzberg, kurz nach dem Start kam sie aufgrund eines Luftwirbels in Turbulenzen. Ihr Schirm klappte ein und sie versuchte eine Notlandung. Mit letzter Mühe erreichte sie einen Tannenbaum.