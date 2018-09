Paraguay verlegt Botschaft in Israel zurück nach Tel Aviv

Mit Präsident Benitez kehrt Paraguay zu seiner früheren Linie zurück - © APA (AFP)

Nach dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Mario Abdo Benitez kehrt Paraguay zu seiner früheren Linie in der Nahost-Politik zurück: Die Regierung des südamerikanischen Landes kündigte am Mittwoch an, seine Botschaft in Israel wieder zurück von Jerusalem nach Tel Aviv zu verlegen. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu ordnete daraufhin die Schließung der israelischen Botschaft in Paraguay an.