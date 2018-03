Paralympics-Bronze für Salcher in der Abfahrt

Markus Salcher schaffte in der Abfahrt Rang drei - © APA (AFP)

Österreichs Team hat am Samstag bei den 12. Winter-Paralympics in Pyeongchang einen erfolgreich Start hingelegt. Der Kärntner Markus Salcher belegte in der Abfahrt den dritten Platz und holte die erste Medaille für das ÖPC-Team. Der zweifache Paralympics-Sieger von Sotschi beendete das Rennen 0,94 Sekunden hinter dem siegreichen Schweizer Theo Gmur. Silber ging an Arthur Bauchet aus Frankreich.