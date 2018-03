Paralympics erhielten von Athleten und IPC gute Noten

IPC-Präsident zog positive Bilanz - © APA (AFP)

Wenn die Paralympischen Winterspiele am Sonntag zu Ende gehen, schließt sich für Gastgeber Südkorea ein Kreis. 1988 fanden in Seoul zum ersten Mal Olympische Spiele und Paralympics an einem Ort statt. 30 Jahre später organisierte Südkorea in Pyeongchang die Winter-Weltspiele für Sportler ohne und mit Behinderung.