Pariser Auktionshaus versteigert Saurier-Skelette

Der Preis für Saurierskelette liegt bei einer halben Million - © APA (AFP)

Jurassic Park für’s Eigenheim: In Paris können am Mittwoch zwei Saurier-Skelette ersteigert werden. “Dinosaurier sind cool und trendy”, sagte Iacopo Briano vom Auktionshaus Binoche et Giquello, das die Saurier zusammen mit einer Reihe von Fossilien veräußert. “Sie sind echte Dekorationsobjekte, wie Bilder.”