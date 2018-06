Pariser Seine-Buchhändler wollen auf UNESCO-Liste

Die Stände sind auch bei Touristen beliebt - © APA (AFP)

Die berühmten Buchhändler an der Seine in Paris wollen in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen werden. Dafür planen sie, unterstützt von der Pariser Stadtverwaltung, einen Antrag beim französischen Kulturministerium einzureichen. Bereits seit 1991 finden sich die Stände der “Bouquinistes” auf einer weiteren Liste der UNESCO – als Weltkulturerbe.