Parlaments-Klubs könnten mehr Personal bekommen

Der Budgetausschuss des Nationalrats schließt am Freitag die Vorberatungen für das Doppelbudget 2018/19 ab. Noch unklar ist im Vorfeld, ob das Budget des Parlaments angehoben wird. Die Liste Pilz übt in diesem Zusammenhang Kritik am Vorgehen von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), der eine Aufstockung des Budgets angedacht hat.