Parsch: Bewaffneter überfällt zwei Frauen

Vor dem Überfall in Parsch verfolgte der Mann die beiden Frauen – eine 60-jährige Flachgauerin und eine 67-jährige Salzburgerin. Wenig später hielt er ihnen eine Faustfeuerwaffe vor die Nase und forderte in gebrochenem Deutsch Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Die Frauen gaben eine geringe Menge Bargeld heraus, der Täter flüchtete in Richtung Volksgarten.

Raubüberfall in Parsch: Polizei sucht Hinweise zum Täter

Die Polizei ersucht etwaige Zeugen um Hinweise zum Täter. Diese können beim Kriminalreferat Salzburg unter der Telefonnummer 059 133 55 3333 abgegeben werden.

Der Täter wird als männlich, 180-185 cm groß, 20-30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er sprach mit ausländischem Akzent und trug bei der Tat dunkle Jeans, einen hellen Schal und einen dunklen Parka. Die Faustfeuerwaffe, mit der er die beiden Frauen bedrohte, ist grau und etwa 20 Zentimeter lang.