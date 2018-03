Partei Most-Hid fordert Neuwahlen in Slowakei

Parteivorsitzender Bugar droht mit Koalitions-Austritt - © APA (AFP)

Die mitregierende slowakisch-ungarische Versöhnungspartei Most-Hid (Brücke) hat Neuwahlen als Ausweg aus der tiefen politischen Krise, in die die Slowakei nach dem Mord an dem Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten geschlittert war, gefordert. Das gab der Most-Vorsitzende Bela Bugar nach stundenlangen Beratungen seiner Partei am späten Montagabend in Bratislava bekannt.