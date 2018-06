Das Küken ist von aufmerksamen Passanten gerettet und Polizisten versorgt worden. - © APA/LPD WIEN

Einen Jungvogel haben aufmerksame Passanten am Montag gegen 15:00 Uhr im Hamerlingpark in Wien-Josefstadt entdeckt und in die nächstgelegene Polizeistation gebracht. Offenbar war das Küken aus dem Nest gefallen.