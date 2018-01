PassService stellt 26.794 Pässe und Personalausweise aus

„Wir haben mit 28.000 Passverfahren gerechnet, da sind wir schon ganz nahe dabei“, erklärt Ressortchef Bürgermeister Harry Preuner (ÖVP). Mitarbeiterin Cornelia Desalla sorgt zudem immer wieder für anlassbezogene, kleine Überraschungen für die Kunden. So werden zu Beginn des Neuen Jahres süße Glückstaler mit dem Logo der Stadt Salzburg verteilt.

Warum war 2017 ein Super-Pass-Jahr?

Einer der Hauptgründe liegt weit zurück. 1997 wurde die Ausstellung der Pässe empfindlich teurer, viele holten sich zuvor noch ihren neuen Pass. Alle zehn Jahre (2007 – 2017) sind damit die Spätfolgen der Gebührenerhöhung im PassService spürbar. Zudem werden seit einigen Jahren keine Kinder mehr in den Pässen der Eltern mit eingetragen – die kurze Gültigkeitsdauer der Kinderreisepässe (erst zwei Jahre, dann fünf Jahre Abstand) trägt ebenfalls ihren Teil zu diesem Rekordjahr bei. Und auch bei Personalausweisen, dem idealen Dokument für Reisen innerhalb der EU, wird im Salzburger PassService eine gesteigerte Nachfrage bemerkt.

Pass am besten online beantragen

Wer 2018 einen neuen Pass braucht und sich nicht am Schalter anstellen möchte, kann auf der Homepage der Stadt Salzburg online einen Termin im Passamt im Schloss Mirabell reservieren. Das erspart Zeit und lässt sich auch mit der Familie gut planen“, appelliert PassService-Mitarbeiterin Brigitta Pfeiler an die Salzburger. In der weiteren Bearbeitung gehen dann alle Anträge gleich schnell. Alle Passanträge werden auch weiterhin binnen einer Woche (Produktion in der Österreichischen Staatsdruckerei) erledigt.