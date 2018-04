Paszek bei Comeback in Wiesbaden mit Doppelniederlage

In Wiesbaden ist Paszek per Wildcard dabei - © APA (AFP/Archiv)

Zumindest im Doppel und aus sportlicher Sicht ist das Tennis-Comeback von Tamira Paszek am Dienstag nicht gelungen. Die Vorarlbergerin unterlag bei einem Challenger in Wiesbaden an der Seite der Deutschen Laura Schäder dem Duo Anita Husaric/Emma Laine (BIH/FIN-4) in 64 Minuten 0:6,3:6. Im Einzel wurde Paszek gegen die Ukrainerin Katarina Sawazka (5) gelost.