Patenschaften für Wörter und Satzzeichen von Kleist

Für 35 bis 150 Euro können Interessierte Pate werden. Sie erhalten ein Faksimile des Briefabschnittes inklusive einer Umschrift. Die Resonanz sei groß, sagte eine Sprecherin des Museums, dem ein Aufkauf-Etat fehlt.

Es geht um sieben Kleist-Zeilen am Ende eines dreiseitigen Briefes. Das vergilbte Schriftstück beginnt mit den Worten “Und nun küsse in meinem Namen”, es endet mit der Unterschrift “Heinrich”. Diese hat sich Frankfurts Oberbürgermeister Martin Wilke für 300 Euro gesichert. Das sei für ihn Ehrensache gewesen. “Der Brief ist eine Rarität und um Raritäten muss man kämpfen”, sagt er.

Nach Angaben von Museumsleiterin Hannah-Lotte Lund hat Ulrike von Kleist die Zeilen einer Freundin geschenkt. Mehr als 100 Jahre lang galten diese als verschollen, aus Privatbesitz seien sie kürzlich in ein Wiener Antiquariat gelangt. Zwei Gutachten belegten die Echtheit des Briefabschnitts, der 35.000 Euro kosten soll.

(APA/dpa)