Paukenschlag zu US-Open-Auftakt: Topgesetzte Halep out

Halep scheidet überaschend im ersten Match aus - © APA (AFP/GETTY)

Sieg in Montreal, Finale in Cincinnati: Simona Halep schien eigentlich für ihre neunten US Open in New York bestens eingeschlagen. Doch für die Weltrangliste-Erste kam am Montag gleich zum Auftakt des mit 53 Mio. Dollar dotierten letzten Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres das Aus. Sie unterlag der Estin Kaia Kanepi mit 2:6,4:6.