Paul McCartney gab Geheimkonzert in London

Geheimauftritt in den Abbey Road Studios - © APA (Archiv/AFP)

Ex-Beatle Paul McCartney hat vor auserwählten Fans und Stargästen am Montag ein Geheimkonzert in den Abbey Road Studios gegeben. Sir Paul (76) spielte in den berühmten Tonstudios in London knapp zwei Dutzend Songs, darunter Beatles-Hits wie “Drive My Car”, “Lady Madonna” oder “Back In The U.S.S.R.” und Lieder von seinem kommenden Album “Egypt Station”.