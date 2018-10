Paul McCartney radelt in Hochzeitsfotoshooting

Paul McCartney hat ein Hochzeitshooting gecrasht. - © Kamil Krzaczynski / AFP

Ausgerechnet von Beatles-Legende Paul McCartney soll ein soll ein frisch vermähltes Paar in Kanada beim Hochzeitsfotoshooting überrascht worden sein. McCartney (76) sei mit seinem Fahrrad unbeabsichtigt durch das Shooting von Jen Roscoe und Steve Gregg in Winnipeg gefahren, wie der örtliche Sender CBC Manitoba am Montag berichtete.