Paul VI. und Oscar Romero werden heiliggesprochen

Erzbischof Oscar Romero wurde 1980 in San Salvador ermordet - © AFP

Papst Paul VI. und Oscar Romero, 1980 ermordeter Erzbischof von San Salvador, werden noch in diesem Jahr heiliggesprochen. Papst Franziskus hat dafür am 19. Mai ein Konsistorium mit den Kardinälen angesetzt, teilte der Vatikan am Donnerstag mit.