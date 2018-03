Pedale verwechselt: Frau fuhr in OÖ mit Auto in Restaurant

Der Wagen durchbrach die Verglasung des Lokals - © APA (fotokerschi.at)

Am Marktplatz von Asten im Bezirk Linz-Land ist am Samstagvormittag eine Frau mit ihrem Auto durch die Auslage in ein Restaurant gefahren. Die 56-jährige Einheimische dürfte laut Polizei beim Einparken die Pedale des Automatik-Getriebes verwechselt haben und fuhr mit Vollgas nach vorne in das Lokal.