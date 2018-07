“Pedo Guy”: Elon Musk entschuldigt sich bei Höhlentaucher

Sein Verhalten sei aber “nicht gerechtfertigt” gewesen: “Ich entschuldige mich bei Herrn Unsworth und auch bei den Firmen, die ich als Chef vertrete. Das war mein Fehler und mein Fehler allein.”

As this well-written article suggests, my words were spoken in anger after Mr. Unsworth said several untruths & suggested I engage in a sexual act with the mini-sub, which had been built as an act of kindness & according to specifications from the dive team leader.

— Elon Musk (@elonmusk) 18. Juli 2018