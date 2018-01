Pensionist (70) rast mit 100 km/h durch Ortsgebiet von Strobl

Tempo 50 hat der Pensionist geflissentlich ignoriert. - © Bilderbox

Doppelt so schnell wie erlaubt, also mit satten 100 km/h raste Freitagabend ein 70-Jähriger mit seinem Pkw durch das Ortsgebiet von Strobl (Flachgau). Der Führerschein ist weg, was den uneinsichtigen Pensionisten zunächst aber nicht störte.