Der zweite Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt. - © Bilderbox

Verletzt wurde ein 84-Jähriger bei einem Pkw-Crash am Donnerstag in Zell am See (Pinzgau). Nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Auto krachte der Lenker gegen eine Hausfassade, berichtet die Polizei in einer Aussendung.