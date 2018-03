Pensionist starb in Tirol nach Sturz von Leiter

Tödlicher Unfall in Tirol - © APA (Gindl)

Ein 68-jähriger Tiroler hat am Samstag in Kufstein beim Sturz von einer Leiter tödliche Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei fiel der Mann bei Baumschnittarbeiten im Garten einer Wohnhausanlage vor den Augen seines fünfjährigen Enkels in einen hinter der Leiter gelegenen, betonierten Kellerabgang.