Performancekünstlerin Abramovic erhält Globart Award 2018

Abramovic wird der Preis am 25. April in Wien überreicht - © APA (AFP(Getty/Archiv)

Sie ist eine der bedeutendsten Performancekünstlerinnen unserer Zeit und bald um eine Auszeichnung reicher: Die serbische Künstlerin Marina Abramovic wird mit dem diesjährigen Globart Award ausgezeichnet. Die Kunstwelt wurde von ihr “radikal verändert”, heißt es in der Begründung der gleichnamigen Denkwerkstatt. Überreicht wird der Preis am 25. April im Kunsthistorischen Museum in Wien.