Personenzug in St. Veit evakuiert

Eine S-Bahn ist im spannungslosen Bereich stehen geblieben und konnte nicht mehr weiter. Weil sich entlang der Strecke kein Bahnsteig befindet, sind die 30 Fahrgäste mithilfe der Feuerwehr evakuiert worden, erklärt Mosser im Gespräch mit SALZBURG24. Die Reisenden werden mit einem Bus an ihr jeweiliges Ziel gebracht.

Die Strecke wird demnächst wieder freigegeben. Foto: Screenshot/ÖBB ©

Zugverkehr läuft wieder

Da die Strecke an dieser Stelle zweigleisig verläuft, werden die Züge derweil über das zweite Gleis geführt. Der Zugverkehr läuft also wieder, es kann aber noch zu Verzögerungen kommen. “Die Arbeiten an der Hochspannungsleitung sind in vollem Gange und sollten bald abgeschlossen sein”, informiert Mosser.