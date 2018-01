Peruanischer Ex-Staatschef Fujimori nach Begnadigung frei

Fujimori regierte Peru von 1990 bis 2000 mit harter Hand - © APA (AFP)

Der wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilte frühere peruanische Staatschef Alberto Fujimori ist frei. Nach einer umstrittenen Begnadigung durch Präsident Pedro Pablo Kuczynski konnte der 79-Jährige am Donnerstagabend das Krankenhaus in Lima als freier Mann verlassen, wie AFP-Reporter berichteten. Er war dort wegen Herzproblemen zwölf Tage in Behandlung gewesen.