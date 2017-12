Proteste gegen Begnadigung von Ex-Präsident Fujimori in Peru

Polizei verhinderte Vordringen von Demonstranten zum Regierungssitz - © APA (AFP)

In Peru hat die Begnadigung von Ex-Präsident Alberto Fujimori zu Protesten geführt. In der Hauptstadt Lima lieferten sich jugendliche Demonstranten am Sonntagabend Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Einsatzkräfte hinderten die Demonstranten daran, zum Regierungssitz zu ziehen. In Lima gingen aber auch Anhänger Fujimoris auf die Straße, um die Begnadigung zu feiern.