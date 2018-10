Perus Oppositionsführerin Fujimori wieder auf freiem Fuß

Fujimori war wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden - © APA (AFP)

In Peru ist Oppositionsführerin Keiko Fujimori nach einer Woche in Untersuchungshaft wieder auf freiem Fuß. Ein Berufungsgericht ordnete am Mittwoch die Freilassung der 43-Jährigen sowie weiterer Verdächtiger an, die wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden waren. Gründe für die Entscheidung wurden nicht genannt, auch keine Angaben zum Fortgang des Verfahrens gegen die Politikerin.