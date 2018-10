Verkehrsplan für Salzburg – Haibach: “Messen den Plan an der Umsetzung”

Das Maßnahmen-Paket soll den Stau in Salzburg auflösen. (Archivbild) - © FMT-Pictures/MW

Die Salzburger Landesregierung hat am Freitag ihren Budgetplan präsentiert. Einen großen Teil nahmen dabei auch die geplanten Maßnahmen für den öffentlichen Verkehr ein. So kündigt die Politik an, 62 Millionen Euro für den öffentlichen Verkehr ausgeben zu wollen. Wir haben bei Verkehrsexperte Peter Haibach vom Forum Mobil nachgefragt, was er von den Plänen hält.