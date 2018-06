Peter Pilz kehrt in Nationalrat zurück: Reaktionen

Dass Pilz gestern noch “vorgibt krank gewesen zu sein”, um einem Gerichtsverfahren “auszuweichen” und heute schon wieder fit genug sei, “um bei einer Pressekonferenz frisch und fröhlich seine Rückkehr ins Parlament abzufeiern, ist unfassbar”, kritisierte Hafenecker am Donnerstag in einer Aussendung. “Dieser Mann tritt die Würde unserer Republik schamlos mit Füßen und lacht sich dabei auch noch eins.” Weil Maria Stern auf ihr Mandat verzichtet und dafür Parteichefin wird, sei “Mandatskauf und Korruption” hier nicht auszuschließen, meinte der Freiheitliche – “eine Schande für das Hohe Haus”.

Heinisch-Hosek: “Kein frauenpolitisches Highlight”

SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Heinisch-Hosek bedauerte indes via OTS, dass Stern auf das ihr gesetzlich zustehende Mandat verzichtet. “Es ist schade, dass die geäußerten Vorwürfe an Peter Pilz nie wirklich ausgeräumt wurden”, erinnerte Heinisch-Hosek an die Pilz vorgehaltenen sexuellen Belästigungen. “Die Möglichkeit, zurückzukehren, ist das eine, aber das andere ist, wie diese Aktion moralisch zu bewerten ist.” Dass nun die Frauensprecherin der Liste für Pilz verzichtet, sei jedenfalls “kein frauenpolitisches Highlight”, betonte Heinisch-Hosek.

Dass Peter Pilz in den Nationalrat zurückkehrt, beschäftigte am Donnerstag auch die User in den sozialen Medien:

Liste Pilz: Wenn Martha #Bißmann jetzt wieder zu den Grünen geht, hätte die Komödie einen neuen Höhepunkt. #pilz #Listepilz #bissmann — Markus Sulzbacher (@msulzbacher) 7. Juni 2018

Eines nehme ich von letztem Herbst bis heute, 7. Juni fix mit:

Bei #Pilz und #ListePilz dreht sich alles um Frauen (aber halt so total anders als man es bei polit. Gruppierung im 21. Jhdt. erwarten würde). — karl dreisiebner (@KDreisiebner) 7. Juni 2018

Ich glaub, ich hab eine #Pilz vergiftung. Ich kann die Nachrichten nimmer sehen und hören…. — AlexandraZumoberhaus (@jussitussi1) 7. Juni 2018

Ich nehme an @Peter_Pilz möchte den Prozess so lange hinauszögern, dass er wieder durch sein Nationalratsmandat geschützt wird. Wollen wir wirklich so jemanden wie #Pilz in unserem Nationalrat? https://t.co/UZLyzHtkRY — Niklas Reinprecht (@NReinprecht) 7. Juni 2018

Bei aller berechtigten Kritik an der Liste #Pilz kann es aber auch aus der Sicht von Maria Stern, als Person und besonders als künftige Parteichefin, nachvollziehen Peter Pilz zurück zu holen. Schließlich ist er der einzige Grund warum die Liste überhaupt im Parlament sitzt. — Florian Lammer (@eipresidente) 7. Juni 2018

Die Zukunft gehört der Vergangenheit. #Pilz — Christian Altenweisl (@da_Alpi) 7. Juni 2018

Nach mehreren Versuchen, hat es Peter #Pilz also doch geschafft wieder zu seinem Mandat zu kommen. #ListePilz pic.twitter.com/AlNEF8tjo6 — Primus Politicus (@Politprimat) 7. Juni 2018

Zwei U-Ausschüsse gleichzeitig qualitativ hochwertig bearbeiten ist halt schon etwas größenwahnsinnig. Aber gut, größenwahnsinnig ist ja quasi der zweite Vorname von Peter #Pilz https://t.co/qxyrinIONk — Johannes Gasser (@derGasser) 7. Juni 2018

Die Blitzgenesung von Peter #Pilz. Gestern noch bettlägrig, heute topfit bei einer Pressekonferenz. Den Wunderheiler hätte ich auch mal gerne. Wenn er schnell genug ist, kann er sich dem Verfahren gegen Kronawetter wieder entziehen.

Wie lange wird das gutgehen? — Primus Politicus (@Politprimat) 7. Juni 2018

#Pilz und seine #ListePilz reden von Kontrolle und Frauenrechten. Wenn Heuchelei ein Gesicht hätte, es wäre das von Peter Pilz. — liberal (@EliasKindl) 7. Juni 2018

Also doch, 7 Monate arbeitslos! #pilz bitte um Erklärung der monatlichen Bezüge in dieser Zeit! Heißt es nicht, kein Job kein Geld für selbigen, oder sehe ich das falsch? — splinter (@baby47110815) 7. Juni 2018