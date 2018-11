Peter Ruzicka wird Composer in Residence in Grafenegg

Die Saison startet mit der Sommernachtsgala kommenden Juni - © APA (Archiv)

Das Programm der Sommersaison 2019 in Grafenegg (13. Juni bis 8. September) ist am Mittwoch im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Intendant Rudolf Buchbinder und Geschäftsführer Philipp Stein in Wien vorgestellt worden. Als Composer in Residence wurde der Komponist, Dirigent und Kulturmanager Peter Ruzicka präsentiert.