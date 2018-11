Peter Stamm mit dem 11. Schweizer Buchpreis ausgezeichnet

Peter Stamm nimmt den Schweizer Buchpreis entgegen - © APA (Keystone)

“Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt” – mit diesem Roman hat der Autor Peter Stamm den Schweizer Buchpreis 2018 gewonnen. Die Auszeichnung wurde am Sonntag im Rahmen des Literaturfestivals BuchBasel vor rund 400 Gästen verliehen. Dotiert ist der Schweizer Buchpreis in diesem Jahr mit 30.000 Franken (26.283,51 Euro); die vier weiteren Autoren in der engeren Auswahl erhalten jeweils 3.000 Franken.