Pfarrwerfen feiert seinen Schnalzerverein

Auch Landtagspräsident Josef Schöchl ließ sich die Feierlichkeiten nicht entgehen. - © Neumayr

Schnalzen und Musizieren stand am Wochenende in Pfarrwerfen im Mittelpunkt. Nach einem abwechslungsreichen, hauptsächlich musikalischen Programm an den beiden Vortagen wurde am Sonntag das 40-Jahres-Jubiläum des örtlichen Schnalzervereins auf und rund um den Sportplatz gefeiert.