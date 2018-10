Pfefferspray-Attacke auf Busfahrer in Hallein

Der Übergriff ereignete sich laut Polizei am Samstag um kurz vor 7 Uhr. “Der Busfahrer wurde auf der Pernerinsel mit einem Pfefferspray eingesprüht”, so Polizeipressesprecherin Karin Temel gegenüber SALZBURG24. Daraufhin wurde er laut Rotem Kreuz mit leichten Verletzungen ins Salzburger Landeskrankenhaus eingeliefert. Gestohlen wurde offenbar nichts, der Polizei liegt allerdings auch keine Personenbeschreibung vor. “Es handelt sich somit um eine Körperverletzung mit einem unbekannten Täter. Mehr wissen wir dazu derzeit noch nicht”, so Temel.