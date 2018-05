Pferd stürzt in Frankenmarkt in Jauchegrube: Keine Rettung möglich

Wie lange sich das Tier bereits in der Grube befunden hatte, ist unklar. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ein Pferd ist am Sonntag auf einem unbewohnten Bauernhof in Frankenmarkt (Bez. Vöcklabruck) in Oberösterreich in eine Güllegrube gestürzt. Ein Spaziergänger entdeckte das lautstark schreiende Tier gegen 9.45 Uhr und verständigte die Einsatzkräfte. Das Tier konnte aber nicht mehr gerettet werden. Es wurde durch den Sturz schwer verletzt und dürfte sich laut Polizei schon länger in der Güllegrube befunden haben.