Pferde geraten auf A10 bei Golling: Ein Schwerverletzter, drei Tiere tot

Die Tiere dürften sich gegen 0.30 Uhr auf die Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach verirrt haben. Kurz vor der Autobahnauffahrt Golling kam es dann zum ersten Unfall: Ein Niederländer streifte mit seinem Pkw eines der Pferde, das dabei schwer verletzt wurde, aber vorerst mit den anderen Tieren flüchtete. Es verendete kurz darauf neben der Autobahn. Der Autofahrer, der unverletzt blieb, meldete den Unfall sofort und fuhr mit seinem stark beschädigten Auto zur nahen Autobahnraststätte weiter.

Golling: Pferd schleudert durch Windschutzscheibe

Kurz darauf kam es dann direkt bei der Autobahnauffahrt Golling zu einer folgenschweren Kollision zwischen dem Wohnmobil einer niederösterreichischen Urlauberfamilie und den drei anderen Pferden. Dabei wurde eines der Tiere durch die Windschutzscheibe geschleudert und traf den am Beifahrersitz sitzenden 13-jährige Sohn der Familie, der dadurch schwer verletzt wurde. Auch der 45-jährige Vater erlitt Verletzungen. Beide wurden laut Polizei mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Zwei der Tiere wurden beim Unfall getötet.

Feuerwehr konnte viertes Pferd einfangen

Die alarmierte Feuerwehr Golling rückte mit den ersten Fahrzeugen zur Unfallstelle aus. Da der Schwerverletzte beim Eintreffen am Unfallort bereits vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus geliefert wurde, machte sich die Feuerwehr Golling auf die Suche nach weiteren Tieren. Das vierte Pferd, das die Kollision überlebte, konnte kurze Zeit später im Bereich des Autobahnzubringers aufgefunden und eingefangen werden. Auch das tote Pferd der ersten Kollision wurde rasch gefunden.

Der vierte Pferd konnte eingefangen und beruhigt werden./FF Golling ©

Einsatzkräfte starten Suche nach weiteren Tieren

Da aber nicht klar war, ob noch weitere Tiere am Weg sind, wurde die Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt und zwischen Kuchl und der Auffahrt Pass Lueg intensiv abgesucht. Nachdem auch der Bauer, dem die Tiere gehörten, an der Unfallstelle eintraf war klar, dass alle Pferde gefunden wurden. Die Feuerwehr Golling begann daher mit der Bergung der toten Tiere und der Reinigung der Fahrbahn.

Nachdem das Unfallfahrzeug abgeschleppt war, konnte die Autobahn schließlich wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr Golling rückte gegen 3.00 Uhr morgens wieder ein.