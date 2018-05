Pfingstverkehr: Polizei verstärkt Verkehrsüberwachung

Die Reisewelle rollt auch heuer zu Pfingsten wieder. - © APA/dpa

Bei 464 Verkehrsunfällen sind im Vorjahr zu Pfingsten sechs Menschen getötet und 547 verletzt worden. Am kommenden Wochenende will die Polizei verstärkt gegen Raser, Drängler, Alkohol- und Drogenlenker vorgehen. Auf Motorradstrecken wird es gezielte Schwerpunkte geben. Alle verfügbaren Polizisten werden im Verkehrsdienst eingesetzt, berichtete das Innenministerium in einer Aussendung am Freitag.