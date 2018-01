Pfizer hat bereits viel Geld in die Forschung gesteckt - © APA (AFP)

Der Pharmakonzern Pfizer stellt sein Programm zur Entwicklung neuer Mittel gegen Alzheimer und Parkinson ein. Wie das US-Unternehmen am Wochenende mitteilte, will es sich bei der Forschung neu aufstellen. Dabei beabsichtigt der Konzern nur noch dort Geld auszugeben, wo die Aussichten und die Erfahrung am größten sind.