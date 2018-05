Pflanzenextrakt-Kosmetik: Wertvolle Wirkstoffe direkt aus der Natur

Doch was genau sind eigentlich Pflanzenextrakte, wie werden sie hergestellt und welche Pflanzenextrakte sind in der Naturkosmetik besonders häufig vertreten? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhältst du hier.

Was ist eigentlich ein Pflanzenextrakt?

Wissenschaftlich gesehen handelt es sich bei einem Extrakt um ein Arzneimittel (pharmazeutischer Fachbegriff: Droge), das aus verschiedenen Rohmaterialien gewonnen werden kann – und zwar mithilfe eines Verfahrens, das als Extraktion bezeichnet wird. Als Rohmaterialien dienen neben pflanzlichen auch tierische Substanzen. In jedem Fall entsteht durch die Extraktion ein Extrakt, das eine feste, halbfeste oder flüssige Form aufweisen kann.

Es gibt jedoch auch Trockenextrakte, die vornehmlich aus Pflanzen oder Pflanzenteilen hergestellt werden. Um ein Trockenextrakt zu gewinnen, wird die Pflanze zunächst getrocknet und anschließend mit Lösungsmitteln vermengt. Das Ergebnis ist ein Fertigarzneimittel, das zum sofortigen Gebrauch geeignet ist.

Arnika-Extrakt

Arnika ist auch unter den Namen Echte Arnika, Engelskraut, Kraftwurz, Bergwohlverleih, Wolfsblume und Wundkraut bekannt. Neben Beinwell zählt sie zu den bedeutendsten und bekanntesten Inhaltsstoffen für Muskelsalben. Vor allem Wanderer wissen die wohltuende Wirkung von Arnika zu schätzen und zählen daher eine Arnika-Salbe zur Grundausrüstung in ihrem Rucksack. Auch in der Zahnpflege (etwa als Zusatz zum Gurgeln) kommt Arnika-Extrakt zum Einsatz. Darüber hinaus spielt Arnika-Extrakt eine wichtige Rolle in der Kosmetik: Die wertvollen Inhaltsstoffe der Arnika helfen bei strapazierter, unreiner Haut. Pflegecremes mit Arnika sind daher für Personen mit Mischhaut ebenso geeignet wie für all jene, die mit Aknehaut zu kämpfen haben.

Echinacea-Extrakt

Der vielseitige Echinacea-Extrakt wird gemeinhin als Sonnenhut bezeichnet. Echinacea ist stark pflegend und hat einen glättenden Effekt auf die Haut. Vor allem strapazierte Haut wird spürbar regeneriert und fühlt sich nach der Pflege angenehm zart und geschmeidig an. Pflegeprodukte mit Echinacea-Extrakt eignen sich gut zur Hautpflege nach dem Sonnen sowie zur Pflege von trockener und sensibler Haut, die zu Irritationen neigt.

Schafgarben-Extrakt

Schafgarben-Extrakt (auch: Bauchwehkraut, Achilleskraut, Blutstillkraut oder Soldatenkraut) stärkt die Haut, wirkt straffend und pflegt unreine und fettige Haut porentief rein. Personen mit empfindlicher, sehr pflegebedürftiger Haut treffen mit einem Pflegeprodukt, das wertvolles Schafgarben-Extrakt enthält, ebenfalls die richtige Wahl.

Malven-Extrakt

Trockene, empfindliche und reife Haut profitiert von den vielen positiven Eigenschaften des Malvenextrakts. Die Malve enthält sogenannte Schleimstoffe, die sich als schützender Film auf die Haut legen und sie vor äußeren Einflüssen und vor Austrocknung bewahren. Das Extrakt wird daher häufig in After-Sun-Produkten verwendet. Die Haut wird mit viel wertvoller Feuchtigkeit versorgt und wirkt nach der Pflege mit Malvenextrakt frisch und verjüngt. Auch Personen mit unreiner Haut, die zu Pickeln und Mitessern neigt, profitieren von der regelmäßigen Anwendung von Pflegeprodukten, die Malvenextrakt enthalten.

Hamamelis-Extrakt

Der Fachbegriff für Hamamelis-Extrakt lautet Hamamelis virginiana. Umgangssprachlich wird es jedoch meist als Zauberstrauch oder Zaubernuss bezeichnet. Hamamelis zeichnet sich durch eine Vielzahl an positiven Eigenschaften aus, weshalb es häufig als Inhaltsstoff für Kosmetika Verwendung findet – insbesondere in After-Sun-Produkten, aber auch in Deodorants, Shampoos, Pflegespülungen und Zahncremes. Das Extrakt kühlt und beruhigt die Haut und hat zugleich eine zusammenziehende (adstringierende) Wirkung. Darüber hinaus weist Hamamelis antioxidative Eigenschaften auf.